Informations pratiques

Arzviller

On sirote!

Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-28

Lecture et partage de souvenirs de vacances au jardin autour d’un sirop. Dès 6 ans. Repli à la Médiathèque en cas de mauvais temps.Tout public

0 .

Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16 mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Read and share vacation memories in the garden while enjoying some syrup. Ages 6 and up. The event will be moved to the library in case of bad weather.

L’événement On sirote! Arzviller a été mis à jour le 2026-08-05 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG