On sirote! Médiathèque Intercommunale Arzviller
vendredi 21 août 2026 · Médiathèque Intercommunale · Arzviller
Informations pratiques
Arzviller
On sirote!
Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-28
Lecture et partage de souvenirs de vacances au jardin autour d’un sirop. Dès 6 ans. Repli à la Médiathèque en cas de mauvais temps.Tout public
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Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16 mediatheque@paysdephalsbourg.fr
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English :
Read and share vacation memories in the garden while enjoying some syrup. Ages 6 and up. The event will be moved to the library in case of bad weather.
L’événement On sirote! Arzviller a été mis à jour le 2026-08-05 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG
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