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On sirote! Médiathèque Intercommunale Arzviller

vendredi 21 août 2026 · Médiathèque Intercommunale · Arzviller

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
1 Place de la Grotte
Ville
57405 Arzviller
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Arzviller

On sirote!

Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :
2026-08-21 2026-08-28

Lecture et partage de souvenirs de vacances au jardin autour d’un sirop. Dès 6 ans. Repli à la Médiathèque en cas de mauvais temps.Tout public
0  .

Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16  mediatheque@paysdephalsbourg.fr

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English :

Read and share vacation memories in the garden while enjoying some syrup. Ages 6 and up. The event will be moved to the library in case of bad weather.

L’événement On sirote! Arzviller a été mis à jour le 2026-08-05 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG

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