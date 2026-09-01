Informations pratiques

Arzviller

Rando-poussette

Arzviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Balade sensorielle, lectures et chasse aux indices avec un animateur nature. Sur inscription. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable.Tout public

0 .

Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 24 40 40

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English :

A sensory walk, readings, and a scavenger hunt led by a nature guide. Registration required. Part of the Sustainable Development Goals Weeks.

L’événement Rando-poussette Arzviller a été mis à jour le 2026-08-06 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG