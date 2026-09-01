Rando-poussette Arzviller
samedi 26 septembre 2026 · Arzviller
Informations pratiques
Arzviller
Rando-poussette
Arzviller Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Balade sensorielle, lectures et chasse aux indices avec un animateur nature. Sur inscription. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable.Tout public
0 .
Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 24 40 40
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English :
A sensory walk, readings, and a scavenger hunt led by a nature guide. Registration required. Part of the Sustainable Development Goals Weeks.
L’événement Rando-poussette Arzviller a été mis à jour le 2026-08-06 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG
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