À la découverte des oiseaux de nos villages Médiathèque Intercommunale Arzviller

Informations pratiques

Arzviller

À la découverte des oiseaux de nos villages

Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 17:00:00

fin : 2026-10-09 18:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-10-09

Lectures et création autour des oiseaux de nos villages. Dès 4 ans. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable.Tout public

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Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16 mediatheque@paysdephalsbourg.fr

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English :

Readings and creative activities centered on the birds in our villages. For ages 4 and up. As part of Sustainable Development Goals Week.

L’événement À la découverte des oiseaux de nos villages Arzviller a été mis à jour le 2026-08-06 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG