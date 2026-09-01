À la découverte des oiseaux de nos villages Médiathèque Intercommunale Arzviller
vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Arzviller
Informations pratiques
Arzviller
À la découverte des oiseaux de nos villages
Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 17:00:00
fin : 2026-10-09 18:00:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-10-09
Lectures et création autour des oiseaux de nos villages. Dès 4 ans. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable.Tout public
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Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16 mediatheque@paysdephalsbourg.fr
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English :
Readings and creative activities centered on the birds in our villages. For ages 4 and up. As part of Sustainable Development Goals Week.
L’événement À la découverte des oiseaux de nos villages Arzviller a été mis à jour le 2026-08-06 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG
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