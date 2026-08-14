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AGENDA · Arzviller

Le perroquet qui voulait faire du vélo sur un fil Arzviller

samedi 3 octobre 2026 · Arzviller

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
57405 Arzviller
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Arzviller

Le perroquet qui voulait faire du vélo sur un fil

Arzviller Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Une aventure toute en poésie et en musique d’un perroquet en papier, par Maître Tbi. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable.Tout public
0  .

Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 

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English :

A poetic and musical adventure featuring a paper parrot, by Ma%EEtre Tbi. As part of Sustainable Development Goals Week.

L’événement Le perroquet qui voulait faire du vélo sur un fil Arzviller a été mis à jour le 2026-08-14 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG

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