Le perroquet qui voulait faire du vélo sur un fil Arzviller
samedi 3 octobre 2026 · Arzviller
Informations pratiques
Arzviller
Le perroquet qui voulait faire du vélo sur un fil
Arzviller Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 16:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Une aventure toute en poésie et en musique d’un perroquet en papier, par Maître Tbi. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable.Tout public
0 .
Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69
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English :
A poetic and musical adventure featuring a paper parrot, by Ma%EEtre Tbi. As part of Sustainable Development Goals Week.
L’événement Le perroquet qui voulait faire du vélo sur un fil Arzviller a été mis à jour le 2026-08-14 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG
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