Informations pratiques

Arzviller

Le perroquet qui voulait faire du vélo sur un fil

Arzviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Une aventure toute en poésie et en musique d’un perroquet en papier, par Maître Tbi. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable.Tout public

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Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69

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English :

A poetic and musical adventure featuring a paper parrot, by Ma%EEtre Tbi. As part of Sustainable Development Goals Week.

L’événement Le perroquet qui voulait faire du vélo sur un fil Arzviller a été mis à jour le 2026-08-14 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG