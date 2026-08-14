Fabrication de nichoirs Médiathèque Intercommunale Arzviller

Informations pratiques

Arzviller

Fabrication de nichoirs

Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 09:30:00

fin : 2026-10-07 12:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Avec l’association Les Piverts. Sur inscription. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable. Dès 7 ansEnfants

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Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16 mediatheque@paysdephalsbourg.fr

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English :

In partnership with the Les Piverts association. Registration required. As part of Sustainable Development Goals Week. Ages 7 and up

L’événement Fabrication de nichoirs Arzviller a été mis à jour le 2026-08-14 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG