Fabrication de nichoirs Médiathèque Intercommunale Arzviller
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Arzviller
Informations pratiques
Arzviller
Fabrication de nichoirs
Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 09:30:00
fin : 2026-10-07 12:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Avec l’association Les Piverts. Sur inscription. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable. Dès 7 ansEnfants
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Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16 mediatheque@paysdephalsbourg.fr
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English :
In partnership with the Les Piverts association. Registration required. As part of Sustainable Development Goals Week. Ages 7 and up
L’événement Fabrication de nichoirs Arzviller a été mis à jour le 2026-08-14 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG
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