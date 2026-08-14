UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arzviller

Fabrication de nichoirs Médiathèque Intercommunale Arzviller

mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Arzviller

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
1 Place de la Grotte
Ville
57405 Arzviller
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Arzviller

Fabrication de nichoirs

Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 09:30:00
fin : 2026-10-07 12:00:00

Date(s) :
2026-10-07

Avec l’association Les Piverts. Sur inscription. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable. Dès 7 ansEnfants
0  .

Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16  mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with the Les Piverts association. Registration required. As part of Sustainable Development Goals Week. Ages 7 and up

L’événement Fabrication de nichoirs Arzviller a été mis à jour le 2026-08-14 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG

À voir aussi à Arzviller (Moselle)