Informations pratiques

Arzviller

Et si la souche

Arzviller Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04 15:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Spectacle musical jeune public avec Lucille Lisack. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable. Dès 18 mois.Enfants

0 .

Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A musical show for young audiences featuring Lucille Lisack. Part of the Sustainable Development Goals Weeks. For children 18 months and older.

L’événement Et si la souche Arzviller a été mis à jour le 2026-08-14 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG