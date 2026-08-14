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AGENDA · Arzviller

Et si la souche Arzviller

dimanche 4 octobre 2026 · Arzviller

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
57405 Arzviller
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Arzviller

Et si la souche

Arzviller Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04 15:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Spectacle musical jeune public avec Lucille Lisack. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable. Dès 18 mois.Enfants
0  .

Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 

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English :

A musical show for young audiences featuring Lucille Lisack. Part of the Sustainable Development Goals Weeks. For children 18 months and older.

L’événement Et si la souche Arzviller a été mis à jour le 2026-08-14 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG

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