Et si la souche Arzviller
dimanche 4 octobre 2026 · Arzviller
Informations pratiques
Arzviller
Et si la souche
Arzviller Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04 15:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Spectacle musical jeune public avec Lucille Lisack. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable. Dès 18 mois.Enfants
0 .
Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69
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English :
A musical show for young audiences featuring Lucille Lisack. Part of the Sustainable Development Goals Weeks. For children 18 months and older.
L’événement Et si la souche Arzviller a été mis à jour le 2026-08-14 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG
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