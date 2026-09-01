Entrons dans les livres au pays des oiseaux Médiathèque Intercommunale Arzviller

Informations pratiques

Arzviller

Entrons dans les livres au pays des oiseaux

Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30 15:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Lecture et atelier créatif autour des oiseaux de nos jardins. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable. Dès 4 ans.Tout public

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Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16 mediatheque@paysdephalsbourg.fr

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English :

Storytime and creative workshop focused on the birds in our gardens. Part of Sustainable Development Goals Week. Ages 4 and up.

L’événement Entrons dans les livres au pays des oiseaux Arzviller a été mis à jour le 2026-08-14 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG