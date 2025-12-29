On vous raconte SANZAY Argentonnay

On vous raconte

SANZAY Château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

2026-04-08

À la bibliothèque ou hors les murs, les livres s’offrent aux enfants qui aiment se faire raconter des histoires !

En partenariat avec La Colporteuse.

À partir de 3 ans, sur réservation. .

SANZAY Château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 75 46 bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr

