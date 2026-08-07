ONDA MIX APPLAUSE SHOW LE METRONUM Toulouse
vendredi 11 décembre 2026 · LE METRONUM · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
ONDA MIX APPLAUSE SHOW
LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:45:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Revivez l’énergie survoltée de la scène Onda Mix de Rio Loco lors d’une soirée club au Metronum !
Pour cette nouvelle édition, Applause Show réunit trois artistes du roster Applause, Artem, Mabradaa et Lorkestra, autour d’un format collectif pensé pour le club.
Dans la continuité des soirées Applause, vous vivrez une expérience immersive avec des sets qui dialoguent entre eux et des esthétiques hybrides !
La soirée se clôturera par un B3B réunissant les trois artistes sur la scène. 13 .
LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Relive the electrifying energy of Rio Loco’s Onda Mix stage during a club night at the Metronum!
L’événement ONDA MIX APPLAUSE SHOW Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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