ONDA MIX APPLAUSE SHOW LE METRONUM Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ONDA MIX APPLAUSE SHOW

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:45:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Revivez l’énergie survoltée de la scène Onda Mix de Rio Loco lors d’une soirée club au Metronum !

Pour cette nouvelle édition, Applause Show réunit trois artistes du roster Applause, Artem, Mabradaa et Lorkestra, autour d’un format collectif pensé pour le club.

Dans la continuité des soirées Applause, vous vivrez une expérience immersive avec des sets qui dialoguent entre eux et des esthétiques hybrides !

La soirée se clôturera par un B3B réunissant les trois artistes sur la scène. 13 .

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Relive the electrifying energy of Rio Loco’s Onda Mix stage during a club night at the Metronum!

L’événement ONDA MIX APPLAUSE SHOW Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE