ONDULA FESTIVAL, Île de la Loge, Le Port-Marly

ONDULA FESTIVAL 13 et 14 juin Île de la Loge Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T22:30:00+02:00

Ondula festival revient pour sa 5e édition les 13 et 14 juin 2026, sur l’Île de la Loge ! Une île au bord de la Seine, aux portes de Paris, transformée le temps d’un week-end en dancefloor à ciel ouvert.

Île de la Loge , 78560 Le Port-Marly Le Port-Marly 78560 Yvelines Île-de-France

ONDULA FESTIVAL