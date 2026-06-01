ONDULA FESTIVAL, Île de la Loge, Le Port-Marly
ONDULA FESTIVAL, Île de la Loge, Le Port-Marly samedi 13 juin 2026.
ONDULA FESTIVAL 13 et 14 juin Île de la Loge Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T22:30:00+02:00
Ondula festival revient pour sa 5e édition les 13 et 14 juin 2026, sur l’Île de la Loge ! Une île au bord de la Seine, aux portes de Paris, transformée le temps d’un week-end en dancefloor à ciel ouvert.
Île de la Loge , 78560 Le Port-Marly Le Port-Marly 78560 Yvelines Île-de-France
ONDULA FESTIVAL
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