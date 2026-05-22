Exposition de sculptures de Céline SENLIS Parc du château de Monte-Cristo Le Port-Marly

Le Port-Marly

Exposition de sculptures de Céline SENLIS

Parc du château de Monte-Cristo Château de Monte-Cristo avenue Kennedy Le Port-Marly Yvelines

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Exposition de sculptures en bois, terre cuite, marbre et bronze de Céline Senlis dans le parc et au deuxième étage du château de Monte-Cristo, haut lieu de création et d’imagination foisonnante.

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Parc du château de Monte-Cristo Château de Monte-Cristo avenue Kennedy Le Port-Marly 78560 Yvelines Île-de-France +33 1 39 16 49 49 contact@chateau-monte-cristo.com

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English :

An exhibition of wood, terracotta, marble and bronze sculptures by Céline Senlis in the park and on the second floor of the Château de Monte-Cristo, a hotbed of creativity and imagination.

L’événement Exposition de sculptures de Céline SENLIS Le Port-Marly a été mis à jour le 2026-05-22 par Conseil Départemental des Yvelines