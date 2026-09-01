One man show Emmeline Naert dans En grandes pompes L’Appart café Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Bourg-lès-Valence

One man show Emmeline Naert dans En grandes pompes

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR

à partir de 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 20:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Un one Funeral Show elle débute au funérarium en tant que maîtresse de cérémonie.

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L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65

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English :

A One Funeral Show: She starts out at the funeral home as a funeral director.

L’événement One man show Emmeline Naert dans En grandes pompes Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme