One man show Emmeline Naert dans Folle du Titanic L’Appart café Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Bourg-lès-Valence

One man show Emmeline Naert dans Folle du Titanic

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR

à partir de 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 20:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Elle vient de se faire repêcher dans la Seine jouant avec son Titanic en plastique.

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L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65

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English :

She was just rescued from the Seine while playing with her plastic Titanic.

L’événement One man show Emmeline Naert dans Folle du Titanic Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme