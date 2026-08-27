One man show Malik Mike dans No comment L’Appart café Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Bourg-lès-Valence

One man show Malik Mike dans No comment

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR

à partir de 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:30:00

fin : 2026-10-01 20:30:00

Date(s) :

2026-10-01

1h00 de show. Une vie. Des choix.

Parfois bons ! Souvent nuls…

Mais si on peut en rire… Alors c’était pas complètement perdu !

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L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65

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English :

A 1-hour show. A lifetime. Choices.

Sometimes good ones! Often terrible ones…

But if we can laugh about it… Then it wasn’t a total waste!

L’événement One man show Malik Mike dans No comment Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme