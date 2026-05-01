One man Show Simon Waas Le loup, le renard, et la belette Marly

Marly

One man Show Simon Waas Le loup, le renard, et la belette

8 rue Jean Jaurès Marly Nord

Tarif : 10.95 – 10.95 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Simon Wass est un pur produit du terroir. Il en connaît les usages, les archétypes et les réflexes.

À la campagne, le décor est paisible, presque immobile. Mais derrière cette tranquillité se joue une vie sociale dense et codifiée où chacun occupe sa place avec une assurance rarement remise en question.

Il s’y mêle, s’y confronte et en pointe les travers sans chercher à s’en exclure.

En partant de scènes très concrètes, il décrit un monde familier, parfois déroutant, où les certitudes circulent plus vite que les idées et où le quotidien bascule facilement dans l’absurde.

Un spectacle ancré dans le réel, qui observe, tranche et trouve dans le rire une manière de dire les choses franchement.

Simon Wass est un pur produit du terroir. Il en connaît les usages, les archétypes et les réflexes.

À la campagne, le décor est paisible, presque immobile. Mais derrière cette tranquillité se joue une vie sociale dense et codifiée où chacun occupe sa place avec une assurance rarement remise en question.

Il s’y mêle, s’y confronte et en pointe les travers sans chercher à s’en exclure.

En partant de scènes très concrètes, il décrit un monde familier, parfois déroutant, où les certitudes circulent plus vite que les idées et où le quotidien bascule facilement dans l’absurde.

Un spectacle ancré dans le réel, qui observe, tranche et trouve dans le rire une manière de dire les choses franchement. .

8 rue Jean Jaurès Marly 59770 Nord Hauts-de-France +33 6 27 44 45 52 compagniedurire11@gmail.com

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English :

Simon Wass is a pure product of the land. He knows the customs, the archetypes and the reflexes.

In the countryside, the setting is peaceful, almost motionless. But behind this tranquility lies a dense, codified social life in which everyone occupies his or her place with a self-assurance that is rarely called into question.

He mingles with it, confronts it and points out its flaws without seeking to exclude himself from it.

Based on very concrete scenes, he describes a familiar, sometimes confusing world, where certainties circulate faster than ideas, and where everyday life easily lurches into the absurd.

A show rooted in reality, which observes, slices and finds in laughter a way of saying things frankly.

L’événement One man Show Simon Waas Le loup, le renard, et la belette Marly a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Valenciennes