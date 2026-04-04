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ONE NIGHT OF QUEEN LE MILLESIUM Epernay

ONE NIGHT OF QUEEN LE MILLESIUM Epernay

ONE NIGHT OF QUEEN LE MILLESIUM Epernay dimanche 31 janvier 2027.

Lieu : LE MILLESIUM

Adresse : AVENUE DU GENERAL MARGUERITTE

Ville : 51200 Epernay

Département : 51

Début : 2027-01-31

Fin : 2027-01-31

Heure de début : 18:00

ONE NIGHT OF QUEEN Début : 2027-01-31 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE MILLESIUM AVENUE DU GENERAL MARGUERITTE 51200 Epernay 51

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