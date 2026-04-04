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ONE NIGHT OF QUEEN LES ARENES DE METZ Metz

ONE NIGHT OF QUEEN LES ARENES DE METZ Metz

ONE NIGHT OF QUEEN LES ARENES DE METZ Metz mardi 5 octobre 2027.

Lieu : LES ARENES DE METZ

Adresse : 5 AVENUE LOUIS LE DEBONNAIRE

Ville : 57000 Metz

Département : 57

Début : 2027-10-05

Fin : 2027-10-05

Heure de début : 20:00

ONE NIGHT OF QUEEN Début : 2027-10-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LES ARENES DE METZ 5 AVENUE LOUIS LE DEBONNAIRE 57000 Metz 57

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