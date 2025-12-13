One Night of Queen WEMBLEY 86 Antarès Arena Le Mans

One Night of Queen WEMBLEY 86

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

Début : 2027-09-26 18:00:00

fin : 2027-09-26

2027-09-26

RDV à Antarès Arena Le Mans !

ONE NIGHT OF QUEEN

WEMBLEY 86

QUEEN comme vous ne l’avez jamais vu… !

GARY MULLEN à la tête de son nouveau ONE NIGHT OF QUEEN

Le plus grand tribute de QUEEN au Monde, revient en France après une tournée Américaine triomphale avec son spectacle hors-normes WEMBLEY 86

Et oui !! Ce n’est rien de moins que le concert mythique de Wembley 1986 qui arrive chez vous !

Imaginez des moyens techniques gigantesques, une scénographie exacte, des light shows, un podium central, des tenues grandioses et cette voix unique d’un Freddy charismatique maître de cérémonie d’un spectacle tout à la démesure de cet immense groupe, pour nous retrouver tous ensemble comme à Wembley.

Gary Mullen est Freddie Mercury avec tant d’intensité que les membres du groupe originels eux-mêmes l’ont salué comme le digne héritier de leur chanteur iconique.

Rappelez-vous ! le concert débuta par l’apparition de Freddie, drapé dans sa cape d’hermine et coiffé de sa couronne iconique, entonnant God Save the Queen devant 70 000 spectateurs !

Personne alors ne se doutait qu’on allait vivre un moment historique de l’histoire du rock.

Alors qu’importe que nous ne soyons pas un soir d’été, nous sentirons quand même le sol trembler sous nos pieds et nos cœurs battre à l’unisson de notre passion pour Queen !

40 ans après, vous aussi pourrez dire j’y étais ! Grâce au talent et à la démesure de la plus imposante production de spectacle jamais présentée par un tribute de QUEEN.

ONE NIGHT OF QUEEN est tout simplement le meilleur show de QUEEN au monde depuis QUEEN !!!..

RDV le 26 septembre 2027 à 18h à Antarès Arena ! .

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

See you at Antarès Arena Le Mans!

