Onlikoinou des histoires pour les 3-6 ans Rodez
samedi 26 septembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Onlikoinou des histoires pour les 3-6 ans
2 Place du Ségala Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
La médiathèque de Luc-la-Primaube vous propose des lectures pour enfants.
Prenez le temps et créer une bulle pour partager quelques histoires avec les petits.
Des lectures gratuites et ouvertes à tous sur réservation. .
2 Place du Ségala Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 99 67
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English :
The Luc-la-Primaube Library offers children’s books.
L’événement Onlikoinou des histoires pour les 3-6 ans Rodez a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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