Informations pratiques

Rodez

Onlikoinou des histoires pour les 3-6 ans

2 Place du Ségala Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

La médiathèque de Luc-la-Primaube vous propose des lectures pour enfants.

Prenez le temps et créer une bulle pour partager quelques histoires avec les petits.

Des lectures gratuites et ouvertes à tous sur réservation. .

2 Place du Ségala Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 99 67

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English :

The Luc-la-Primaube Library offers children’s books.

L’événement Onlikoinou des histoires pour les 3-6 ans Rodez a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)