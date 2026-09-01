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Onlikoinou des histoires pour les 3-6 ans Rodez

samedi 26 septembre 2026 · Rodez

Onlikoinou des histoires pour les 3-6 ans Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
2 Place du Ségala
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Rodez

Onlikoinou des histoires pour les 3-6 ans

2 Place du Ségala Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

La médiathèque de Luc-la-Primaube vous propose des lectures pour enfants.
Prenez le temps et créer une bulle pour partager quelques histoires avec les petits.
Des lectures gratuites et ouvertes à tous sur réservation.   .

2 Place du Ségala Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 99 67 

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English :

The Luc-la-Primaube Library offers children’s books.

L’événement Onlikoinou des histoires pour les 3-6 ans Rodez a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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