Oops I Did It Again / Nuit Pop 90’s – 00’s SUPERSONIC Paris
samedi 26 septembre 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
OOPS I DID IT AGAIN
Oserez vous dire que vous n’avez jamais chanté devant votre glace comme votre pop star préférée
La soirée « OOPS I DID IT AGAIN » vous replongera dans vos souvenirs les plus anciens et mémorables. De Britney Spears aux Spices Girls : on ressort pour vous les meilleurs CD des années 90/2000 de 00h à 6h du matin !
Live Tribute à 1h00 de the Family
DJ Set Pop/Rock 90s/00s de Sheitan et D4rk Tiffus
Dans la playlist :
Britney Spears / Oasis / Spice Girls / The Killers / Outkast / Arctic Monkeys / Madonna / Gala / Aqua / Pink / Smash Mouth / Corona / Lou Bega / Black Eyed Peas / Miley Cyrus / Nirvana / Beyoncé…
———————————
Entrée à 10€ de 23h à 6h
• Vestiaire au 2ème étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
———————————
SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
WELCOME TO SUPERSONIC
Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le vendredi 25 septembre 2026
de 23h00 à 06h00
payant Ticket : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T23:00:00+02:00_2026-09-25T06:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/7cOo9LQS1 https://fb.me/e/7cOo9LQS1
Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- SPOT #13 : Virage • Juliette Fribourg, Shane Haddad Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026
- WEIRD NIGHTMARE Le Point Ephémère Paris 11 septembre 2026
- Le silence des pantoufles : duo noise radiosonique Cirque Electrique Paris 11 septembre 2026
- Romain Vuillemin Hispanic 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 11 septembre 2026
- SPOT #13 : Miss Camping • Laureline Le Bris-Cep Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026