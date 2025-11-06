Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

OP & Les petits Rats Troyes

OP & Les petits Rats

OP & Les petits Rats Troyes jeudi 12 mars 2026.

OP & Les petits Rats

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 19:00:00
fin : 2026-03-12

Date(s) :
2026-03-12

Ce nouveau spectacle de la classe de danse classique abordera le répertoire de l’opéra et des opérettes à travers le ballet, sur la grande scène du Théâtre de Champagne.

Petits rats et chaussons au programme…   .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80  conservatoire@ville-troyes.fr

