OP & Les petits Rats Troyes
OP & Les petits Rats Troyes jeudi 12 mars 2026.
OP & Les petits Rats
Théâtre de Champagne Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 19:00:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Ce nouveau spectacle de la classe de danse classique abordera le répertoire de l’opéra et des opérettes à travers le ballet, sur la grande scène du Théâtre de Champagne.
Petits rats et chaussons au programme… .
Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement OP & Les petits Rats Troyes a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Troyes la Champagne