OPEN AIR AU PARC DES BOIS !, Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles, Rennes
samedi 18 juillet 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes
Informations pratiques
OPEN AIR AU PARC DES BOIS ! Samedi 18 juillet, 17h00 Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T17:00:00+02:00 – 2026-07-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T17:00:00+02:00 – 2026-07-18T22:00:00+02:00
On se retrouve le samedi 18 juillet pour un open air Au Parc des Bois ! ☀︎
▰▰▰▰▱▰▰▰▰ ▰▰▰▰▱▰▰▰▰
/ Collectif Chevreuil
–
▰▰▰▱▰▰ ▰▰▱▰▰▰
Au parc des bois – Parc des Gayeulles 35000 Rennes
️ Samedi 18 juillet 2026
⌛️17h00 – 22h00
Bar & Restauration sur place
Gratuit
Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
– – –
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Création de carnet en papier recyclé – Avec la Maison du livre, Place de la Mairie, Rennes 17 juillet 2026
- Créez votre carnet en papier recyclé Place de la Mairie Rennes 17 juillet 2026
- Visite méditative dans l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Basalt Rennes 17 juillet 2026
- les Vendredis du parc / Planetariums et Observation des étoiles, Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard, Rennes 17 juillet 2026
- les Vendredis du parc / Planetariums et Observation des étoiles Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes 17 juillet 2026