OPEN AIR AU PARC DES BOIS !, Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles, Rennes

samedi 18 juillet 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes

Informations pratiques

OPEN AIR AU PARC DES BOIS ! Samedi 18 juillet, 17h00 Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T17:00:00+02:00 – 2026-07-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T17:00:00+02:00 – 2026-07-18T22:00:00+02:00

On se retrouve le samedi 18 juillet pour un open air Au Parc des Bois ! ☀︎

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/ Collectif Chevreuil

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Au parc des bois – Parc des Gayeulles 35000 Rennes

️ Samedi 18 juillet 2026

⌛️17h00 – 22h00

Bar & Restauration sur place

Gratuit

Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

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