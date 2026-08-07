Informations pratiques

Brumath

Open air electro

Rue du Plan d’Eau Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-23 01:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le WakeKiki Bar accueille une soirée électro en plein air, organisée en collaboration avec le collectif Carbone 14 et la La Co-lock. Au programme Groove et Trance, dans un cadre les pieds dans l’eau !

Le WakeKiki Bar accueille une soirée électro en plein air, organisée en collaboration avec le collectif Carbone 14 et la La Co-lock. Au programme Groove et Trance, dans un cadre les pieds dans l’eau !

Dès les premières lueurs du coucher de soleil, l’ambiance monte crescendo sur le dancefloor installé au bord de l’eau. Une atmosphère clubbing à ciel ouvert, portée par une programmation musicale qui évolue tout au long de la soirée, du sunset jusqu’à la tombée de la nuit étoilée.

House, Tech House, Techno, Hard Groove, Hard Bounce, Trance, Psy-Trance une sélection variée pour une soirée résolument festive, au bord de l’eau. .

Rue du Plan d’Eau Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 10 39 61 contact@fun-parc-brumath.fr

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English :

The WakeKiki Bar is hosting an outdoor electronic music night, organized in collaboration with the Carbone 14 collective and La Co-lock. On the program: Groove and Trance, right on the water!

L’événement Open air electro Brumath a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau