Informations pratiques

Cauterets

Open Air Sunset Session à 2400m

Cirque du Lys CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 21:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Open Air sur les Crêtes du Lys, Dj set Nosy et Senbei à 2400m d’altitude !

Profitez d’un panorama à 360° sur les Pyrénées tout en profitant d’un service de buvette et restauration sur place.

Petit + Possibilité d’observation l’éclipse solaire en fin de journée !

Ouvert à tous, sans réservation

Pass 17€/pers (comprend A/R en télécabine et télésiège + concert + Lunettes de protection solaire (ISO 12312-2) pour l’éclipse)

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Cirque du Lys CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Open-Air Event at the Crêtes du Lys, DJ set by Nosy and Senbei at an altitude of 2,400 meters!

Enjoy a 360° panoramic view of the Pyrenees while taking advantage of on-site refreshments and food service.

Bonus: Chance to watch the solar eclipse at the end of the day!

Open to everyone, no reservation required

Pass: 17?/person (includes: round-trip gondola and chairlift rides + concert + solar eclipse viewing glasses (ISO 12312-2))

L’événement Open Air Sunset Session à 2400m Cauterets a été mis à jour le 2026-08-06 par OT de Cauterets|CDT65