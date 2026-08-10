Open Air Sunset Session à 2400m Cirque du Lys Cauterets
mercredi 12 août 2026 · Cirque du Lys · Cauterets
Informations pratiques
Cauterets
Open Air Sunset Session à 2400m
Cirque du Lys CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 21:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Open Air sur les Crêtes du Lys, Dj set Nosy et Senbei à 2400m d’altitude !
Profitez d’un panorama à 360° sur les Pyrénées tout en profitant d’un service de buvette et restauration sur place.
Petit + Possibilité d’observation l’éclipse solaire en fin de journée !
Ouvert à tous, sans réservation
Pass 17€/pers (comprend A/R en télécabine et télésiège + concert + Lunettes de protection solaire (ISO 12312-2) pour l’éclipse)
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Cirque du Lys CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Open-Air Event at the Crêtes du Lys, DJ set by Nosy and Senbei at an altitude of 2,400 meters!
Enjoy a 360° panoramic view of the Pyrenees while taking advantage of on-site refreshments and food service.
Bonus: Chance to watch the solar eclipse at the end of the day!
Open to everyone, no reservation required
Pass: 17?/person (includes: round-trip gondola and chairlift rides + concert + solar eclipse viewing glasses (ISO 12312-2))
L’événement Open Air Sunset Session à 2400m Cauterets a été mis à jour le 2026-08-06 par OT de Cauterets|CDT65
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