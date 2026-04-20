Cauterets

[OBSERVATION] Point Rencontre

Plateau du Clot CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées partageront avec vous leurs savoirs et connaissances. L’occasion pour vous de découvrir leur métier et d’aiguiser votre curiosité quant aux patrimoines naturels, culturels et paysagers de la vallée.

Le rendez-vous du point rencontre se situe à proximité du refuge du Clot (Point faune).

Il sera matérialisé par un panneau du Parc national.

Annulation en cas d’intempéries.

Animation gratuite

Renseignements au 05 62 92 52 56

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Plateau du Clot CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

Park rangers from the Pyrenees National Park will share their knowledge with you. This is your chance to find out more about their work, and to whet your curiosity about the valley?s natural, cultural and landscape heritage.

The meeting point is located near the refuge du Clot (Point faune).

It will be marked by a National Park sign.

Cancelled in case of bad weather.

Free event

Information: 05 62 92 52 56

L’événement [OBSERVATION] Point Rencontre Cauterets a été mis à jour le 2026-04-20 par Parc National des Pyrénées|CDT65