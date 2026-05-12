[CONFERENCE] Sous la surface des lacs de montagne CAUTERETS Cauterets

Cauterets

[CONFERENCE] Sous la surface des lacs de montagne

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:00:00

fin : 2026-08-10 19:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Il y a dans les lacs de montagne tellement plus que ce que l’on peut y voir au premier regard. Chercheur au CNRS, j’étudie comment les organismes s’adaptent à leur environnement. Depuis plusieurs années, j’étudie le plancton les lacs des Pyrénées, pour découvrir leurs habitants et comment ils vivent sous la surface. Mais surtout, j’y vais pour partager, discuter, expliquer, échanger. Parler de ces vivants incroyables, parler de ce qui les menace aussi. Staffan Jacob (Chercheur au CNRS Station d’Ecologie Théorique et Expérimentale UAR 2029)

Animation gratuite Pas d’inscription

Renseignements 05 62 92 52 56

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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

There’s so much more to mountain lakes than meets the eye. As a CNRS researcher, I study how organisms adapt to their environment. For several years now, I’ve been studying plankton in Pyrenean lakes, to discover their inhabitants and how they live below the surface. But above all, I go there to share, discuss, explain and exchange. To talk about these incredible living creatures, and to talk about what threatens them too. Staffan Jacob (CNRS researcher Station d’Ecologie Théorique et Expérimentale UAR 2029)

Free event No registration

Information: 05 62 92 52 56

L’événement [CONFERENCE] Sous la surface des lacs de montagne Cauterets a été mis à jour le 2026-05-12 par Parc National des Pyrénées|CDT65