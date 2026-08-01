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Open de pala AS Milafranga Trinquet Villefranque

vendredi 21 août 2026 · Trinquet · Villefranque

Open de pala AS Milafranga Trinquet Villefranque

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Trinquet
Adresse
89 Chemin d'Oihan Baster
Ville
64990 Villefranque
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Villefranque

Open de pala AS Milafranga

Trinquet 89 Chemin d’Oihan Baster Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

OPEN DE PALA AS MILAFRANGA demi-finales
19h GARAY-ABAD / FONTAN-DUGUINE
20h SUZANNE-DUTARET / OURTHIAGUE-BERGERES
Buvette et restauration sur place.   .

Trinquet 89 Chemin d’Oihan Baster Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 93 13 

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English : Open de pala AS Milafranga

L’événement Open de pala AS Milafranga Villefranque a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Pays Basque

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