Open de pala AS Milafranga Trinquet Villefranque
vendredi 21 août 2026 · Trinquet · Villefranque
Informations pratiques
Villefranque
Open de pala AS Milafranga
Trinquet 89 Chemin d’Oihan Baster Villefranque Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
OPEN DE PALA AS MILAFRANGA demi-finales
19h GARAY-ABAD / FONTAN-DUGUINE
20h SUZANNE-DUTARET / OURTHIAGUE-BERGERES
Buvette et restauration sur place. .
Trinquet 89 Chemin d’Oihan Baster Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 93 13
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English : Open de pala AS Milafranga
L’événement Open de pala AS Milafranga Villefranque a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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