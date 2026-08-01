Open de pala AS Milafranga Trinquet Villefranque

Informations pratiques

Villefranque

Open de pala AS Milafranga

Trinquet 89 Chemin d’Oihan Baster Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

OPEN DE PALA AS MILAFRANGA demi-finales

19h GARAY-ABAD / FONTAN-DUGUINE

20h SUZANNE-DUTARET / OURTHIAGUE-BERGERES

Buvette et restauration sur place. .

Trinquet 89 Chemin d’Oihan Baster Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 93 13

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English : Open de pala AS Milafranga

L’événement Open de pala AS Milafranga Villefranque a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Pays Basque