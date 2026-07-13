AGENDA · Dieulefit
Open de tennis de Dieulefit Tennis club Dieulefit
samedi 18 juillet 2026 · Tennis club · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Open de tennis de Dieulefit
Tennis club 11. allée des promenade Dieulefit Drôme
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Tournois de tennis ouvert à tous les licenciés FFT
.
Tennis club 11. allée des promenade Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 46 96 24 bureau@usdtennis.fr
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English :
Open tennis tournaments for all FFT members
L’événement Open de tennis de Dieulefit Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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