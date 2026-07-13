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AGENDA · Dieulefit

Open de tennis de Dieulefit Tennis club Dieulefit

samedi 18 juillet 2026 · Tennis club · Dieulefit

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Tennis club
Adresse
11. allée des promenade
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif
18 18 18

Dieulefit

Open de tennis de Dieulefit

Tennis club 11. allée des promenade Dieulefit Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Tournois de tennis ouvert à tous les licenciés FFT
  .

Tennis club 11. allée des promenade Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 46 96 24  bureau@usdtennis.fr

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English :

Open tennis tournaments for all FFT members

L’événement Open de tennis de Dieulefit Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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