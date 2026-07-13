Open de tennis de Dieulefit Tennis club Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Open de tennis de Dieulefit

Tennis club 11. allée des promenade Dieulefit Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Tournois de tennis ouvert à tous les licenciés FFT

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Tennis club 11. allée des promenade Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 46 96 24 bureau@usdtennis.fr

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English :

Open tennis tournaments for all FFT members

L’événement Open de tennis de Dieulefit Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux