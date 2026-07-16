OPEN ÉCOMUSÉE | Argile et potée bretonne, atelier de modelage avec Jade, Écomusée de la Bintinais, Noyal-Châtillon-sur-Seiche
mardi 11 août 2026 · Écomusée de la Bintinais · Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Informations pratiques
OPEN ÉCOMUSÉE | Argile et potée bretonne, atelier de modelage avec Jade 11 et 14 août Écomusée de la Bintinais Ille-et-Vilaine
Sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T14:00:00+02:00 – 2026-08-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T17:00:00+02:00
Découvrez l’art du modelage, les gestes et savoir-faire ancestraux. Façonnons l’argile avec nos mains. Nous reviendrons ensemble sur l’histoire de la céramique dans l’alimentation, depuis la Préhistoire. En passant par un plat emblématique : la potée bretonne.
Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine Bretagne
Venez mettre les mains dans la terre ! Fabriquons ensemble des éléments culinaires en céramique.
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