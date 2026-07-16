OPEN ÉCOMUSÉE | Argile et potée bretonne, atelier de modelage avec Jade, Écomusée de la Bintinais, Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Informations pratiques

OPEN ÉCOMUSÉE | Argile et potée bretonne, atelier de modelage avec Jade 11 et 14 août Écomusée de la Bintinais Ille-et-Vilaine

Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T14:00:00+02:00 – 2026-08-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T17:00:00+02:00

Découvrez l’art du modelage, les gestes et savoir-faire ancestraux. Façonnons l’argile avec nos mains. Nous reviendrons ensemble sur l’histoire de la céramique dans l’alimentation, depuis la Préhistoire. En passant par un plat emblématique : la potée bretonne.

Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine Bretagne

Venez mettre les mains dans la terre ! Fabriquons ensemble des éléments culinaires en céramique.