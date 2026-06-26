OPEN ÉCOMUSÉE | Modelage d’argile avec Jade Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche mardi 11 août 2026.

OPEN ÉCOMUSÉE | Modelage d’argile avec Jade Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche 11 et 14 août Ille-et-Vilaine

Sans réservation

Venez mettre les mains dans la terre ! Fabriquons ensemble des éléments culinaires en céramique.

Découvrez l’art du modelage, les gestes et savoir-faire ancestraux. Façonnons l’argile avec nos mains. Nous reviendrons ensemble sur l’histoire de la céramique dans l’alimentation, depuis la Préhistoire. En passant par un plat emblématique : la potée bretonne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-11T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-14T17:00:00.000+02:00

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Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



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