OPEN ÉCOMUSÉE | Atelier de tapisserie avec Une pâquerette dans les cheveux Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Jeudi 23 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Sans réservation

Entrez dans l’univers de la tapisserie de haute lice et participez à la création d’une œuvre collective unique !

Durant cet atelier participatif de 3 heures en continu, petits et grands pourront découvrir les gestes ancestraux du tissage à travers une initiation accessible et immersive. Chaque participant réalisera un petit carré de tapisserie, apprenant les bases du passage de trame et de la construction textile, avant de voir sa création intégrée à une grande œuvre commune spécialement conçue pour l’Open Écomusée.

Un moment de transmission, de découverte et de création collective autour d’un savoir-faire hérité du XIVᵉ siècle, où chaque passage de fil viendra raconter une histoire commune.

( Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte obligatoirement et être âgés de minimum 8 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-23T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-23T17:00:00.000+02:00

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Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



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