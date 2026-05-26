OPEN ÉCOMUSÉE | Voyage d’un Oud par la compagnie Les Unes Les Autres Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Vendredi 31 juillet, 15h30 Ille-et-Vilaine

Oud, Jeune instrument de musique, se lance dans un voyage initiatique au côté de l’oiseau de légende Simorgh.

En route pour Brocéliande pour participer à une conférence en vue de trouver une issue à la crise climatique, les deux amis vont traverser plusieurs épreuves qui vont éveiller leur conscience à la crise environnementale.

Entre conte et musique, un voyage célébrant la grande histoire collective qu’est l’écologie et notre rapport au vivant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-31T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-31T16:30:00.000+02:00

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Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



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