OPEN ÉCOMUSÉE | Voyage d’un Oud par la compagnie Les Unes Les Autres Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche
OPEN ÉCOMUSÉE | Voyage d’un Oud par la compagnie Les Unes Les Autres Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche vendredi 31 juillet 2026.
OPEN ÉCOMUSÉE | Voyage d’un Oud par la compagnie Les Unes Les Autres Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Vendredi 31 juillet, 15h30 Ille-et-Vilaine
Oud, Jeune instrument de musique, se lance dans un voyage initiatique au côté de l’oiseau de légende Simorgh.
En route pour Brocéliande pour participer à une conférence en vue de trouver une issue à la crise climatique, les deux amis vont traverser plusieurs épreuves qui vont éveiller leur conscience à la crise environnementale.
Entre conte et musique, un voyage célébrant la grande histoire collective qu’est l’écologie et notre rapport au vivant.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-31T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-31T16:30:00.000+02:00
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Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine
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