OPEN ÉCOMUSÉE | L’Odyssée du sport durable avec L’équipière Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche
OPEN ÉCOMUSÉE | L’Odyssée du sport durable avec L’équipière Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche mercredi 12 août 2026.
OPEN ÉCOMUSÉE | L’Odyssée du sport durable avec L’équipière Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Mercredi 12 août, 14h00 Ille-et-Vilaine
L’équipière vous propose d’embarquer à bord du jeu de plateau L’Odyssée du sport durable !
Tour à tour, chaque joueur·euse tourne la flèche en bois au centre du plateau et la flèche décide pour toi ! Soit tu réponds à une question autour de l’égalité filles-garçons, protection de la planète, mobilités, alimentation… soit tu devras défier tes adversaires autour d’un défi sportif individuel ou collectif. L’Odyssée du sport durable permet de faire naître des échanges autour de thématiques liées au sport et à l’environnement, toujours en s’amusant ! Alors, tu tournes la flèche avec nous ?
Défis sportifs adaptables.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-12T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-12T17:00:00.000+02:00
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Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine
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