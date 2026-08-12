vendredi 14 août 2026 · Écomusée de la Bintinais · Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Informations pratiques

OPEN ÉCOMUSÉE | Méditation Musicale guidée avec Touk & Thilde Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Vendredi 14 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

Touk et Thilde éclairent l’instant à travers une plongée vers un ailleurs, comme une rêverie collective.

Venez, prenez place et laissez-vous voyager au son des mots et de la musique.

Harpe et voix parlée.

Durée : 1h

Pour tous les âges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-14T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-14T17:00:00.000+02:00

1



Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

