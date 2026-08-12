OPEN ÉCOMUSÉE | Méditation Musicale guidée avec Touk & Thilde Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche
vendredi 14 août 2026 · Écomusée de la Bintinais · Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Informations pratiques
OPEN ÉCOMUSÉE | Méditation Musicale guidée avec Touk & Thilde Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Vendredi 14 août, 16h00 Ille-et-Vilaine
Touk et Thilde éclairent l’instant à travers une plongée vers un ailleurs, comme une rêverie collective.
Venez, prenez place et laissez-vous voyager au son des mots et de la musique.
Harpe et voix parlée.
Durée : 1h
Pour tous les âges.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-14T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-14T17:00:00.000+02:00
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Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine
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