OPEN ÉCOMUSÉE | Atelier de fabrication de papier avec Mathieu Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche
jeudi 13 août 2026 · Écomusée de la Bintinais · Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Informations pratiques
OPEN ÉCOMUSÉE | Atelier de fabrication de papier avec Mathieu Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Jeudi 13 août, 14h00 Ille-et-Vilaine
Venez découvrir la fabrication artisanale du papier !
À partir d’anciens flyers de l’Écomusée transformés en pâte, vous pourrez créer votre propre feuille de papier à la main.
Tout au long de l’atelier, découvrez les différentes étapes de fabrication, de la préparation jusqu’au séchage de la feuille. Chacun pourra participer et repartir avec sa création, réalisée grâce à un savoir-faire ancien.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-13T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-13T17:00:00.000+02:00
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Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine
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