Informations pratiques

OPEN ÉCOMUSÉE | Atelier ludique de jeuxercices théâtraux avec Théâtre et Mieux Être Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Jeudi 13 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

Sans réservation

Théâtre Et Mieux Être vous propose de participer à un atelier mêlant jeux et théâtre.

Un atelier entre jeux de cour de récré et débuts en improvisation, avec des exercices accessibles et amusants, pour jouer, se (re)découvrir, et partager un bon moment en exploitant au mieux les consignes données, dans une ambiance décontractée et bienveillante. De 12 ans à 66 ans – les enfants doivent être accompagné.e.s.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-13T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-13T17:00:00.000+02:00

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Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



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