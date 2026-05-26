OPEN ÉCOMUSÉE | Un après-midi autour du réemploi et des déchets avec Pakadur Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Jeudi 30 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

En famille, venez découvrir le monde magique du réemploi et de l’économie circulaire et celui un peu moins magique des déchets et de leur impact sur l’environnement.

L’équipe de Pakadur (« emballage » en breton) vous propose des jeux, tous plus rigolos les uns que les autres, pour vous mettre en action et vous donnez envie de réduire votre quantité de déchets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-30T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-30T17:00:00.000+02:00

1



Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

