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OPEN ÉCOMUSÉE | Un après-midi autour du réemploi et des déchets avec Pakadur Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche

OPEN ÉCOMUSÉE | Un après-midi autour du réemploi et des déchets avec Pakadur Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche

OPEN ÉCOMUSÉE | Un après-midi autour du réemploi et des déchets avec Pakadur Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Écomusée de la Bintinais

Adresse : Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes

Ville : 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

OPEN ÉCOMUSÉE | Un après-midi autour du réemploi et des déchets avec Pakadur Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Jeudi 30 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

En famille, venez découvrir le monde magique du réemploi et de l’économie circulaire et celui un peu moins magique des déchets et de leur impact sur l’environnement.

L’équipe de Pakadur (« emballage » en breton) vous propose des jeux, tous plus rigolos les uns que les autres, pour vous mettre en action et vous donnez envie de réduire votre quantité de déchets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-30T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-30T17:00:00.000+02:00

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Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine


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