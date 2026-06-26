OPEN ÉCOMUSÉE | Atelier d’impressions végétales avec Véronique Buyer Créations Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche
OPEN ÉCOMUSÉE | Atelier d’impressions végétales avec Véronique Buyer Créations Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche mercredi 5 août 2026.
OPEN ÉCOMUSÉE | Atelier d’impressions végétales avec Véronique Buyer Créations Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Mercredi 5 août, 14h00 Ille-et-Vilaine
Sans réservation
Venez découvrir la technique de l’impression à partir de végétaux ramassés pendant votre balade dans les jardins de l’Ecomusée.
Recouvertes de peinture et appliquées sur un papier, les feuilles créent de belles compositions colorées laissant apparaître le détail délicat des nervures et la singularité de chacune des espèces végétales croisées sur votre chemin.
Atelier familial ouvert à toutes et à tous dès 3 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-05T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-05T17:00:00.000+02:00
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Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine
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