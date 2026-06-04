OPEN ÉCOMUSÉE | Concert de Nemo & So Floral Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Mardi 28 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Le duo Nemo et le quatuor So Floral vous invitent au voyage. Un moment de douceur dans un écrin de paysage.

Nemo est un duo clarinette et guitare/voix sur des musiques du pourtour méditerranéen et d’Amérique du Sud.

So Floral est un quatuor vocal et instrumental qui reprend essentiellement des musiques traditionnelles algériennes et berbères, et ajoute quelques chansons françaises qui tendent vers d’autres horizons.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-28T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-28T17:00:00.000+02:00

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Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



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