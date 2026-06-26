OPEN ÉCOMUSÉE | Consultations divinatoires par un drag king Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche
OPEN ÉCOMUSÉE | Consultations divinatoires par un drag king Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche vendredi 24 juillet 2026.
OPEN ÉCOMUSÉE | Consultations divinatoires par un drag king Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Vendredi 24 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
Participation libre
Envie de vous prêter au jeu ? Venez avec une question, le hasard fera le reste. Puis laissez-vous guider par ce poète sensible, un peu sorcier mais sincère, venu d’un étrange futur.
Peut-être vous a-t-on déjà tiré les cartes un jour, mais était-ce par un drag king ? Jim, ami de longue date des méandres et des métamorphoses, éclaircira vos doutes par le pouvoir de l’intuition. Les images énigmatiques de son Tarot de Marseille laissent bien souvent flotter à la surface brumeuse du présent, des indices du passé et de l’avenir.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-24T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-24T17:00:00.000+02:00
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Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine
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