OPEN ÉCOMUSÉE | Des mots pour la nature, ateliers et jeux par l’Etabli des mots Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche
OPEN ÉCOMUSÉE | Des mots pour la nature, ateliers et jeux par l’Etabli des mots Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche mardi 4 août 2026.
OPEN ÉCOMUSÉE | Des mots pour la nature, ateliers et jeux par l’Etabli des mots Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Mardi 4 août, 14h00 Ille-et-Vilaine
Sans réservation
La librairie l’Etabli des Mots s’invite pour l’Open écomusée à la Bintinais.
La librairie vous propose :
– une chasse au Trésor en famille à travers le parc de l’Ecomusée, avec énigmes et lectures autour des « trésors » trouvés (14h30-16h30), suivie d’une séance de lectures à 16h45
– des lectures au potager pour mettre de la poésie dans vos assiettes (14h45 – 16h30)
– un atelier d’écriture et de dessin, tout public, pour donner libre cours à votre imagination sur la nature et l’écomusée (15h30-17h30)
– un coin librairie sur la nature, le potager, les plantes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-04T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-04T17:30:00.000+02:00
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Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine
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