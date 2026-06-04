OPEN ÉCOMUSÉE | Inititiation à la sophrologie avec Baptiste Perret Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche
OPEN ÉCOMUSÉE | Inititiation à la sophrologie avec Baptiste Perret Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche mercredi 29 juillet 2026.
OPEN ÉCOMUSÉE | Inititiation à la sophrologie avec Baptiste Perret Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Mercredi 29 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
Venez découvrir la sophrologie lors d’une séance collective accessible à toutes et tous, dans le cadre apaisant de l’Écomusée de la Bintinais.
Pendant ce temps de pause, Baptiste Perret, sophrologue à Rennes, vous proposera des exercices simples de respiration, de relâchement corporel et de visualisation positive.
L’objectif : ralentir, revenir à ses sensations, relâcher les tensions et profiter pleinement du moment présent.
Aucune expérience n’est nécessaire. La séance est pensée comme une première découverte, pour celles et ceux qui souhaitent prendre un temps pour eux, se détendre et expérimenter la sophrologie dans un cadre naturel et vivant.
La séance peut se pratiquer assis ou allongé, selon les possibilités et le confort de chacun.
Créneaux : 14h-15h | 15h-16h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-29T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-29T16:00:00.000+02:00
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Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine
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