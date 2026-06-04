OPEN ÉCOMUSÉE | Nature – expositions et ateliers avec Bamboupop Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche
OPEN ÉCOMUSÉE | Nature – expositions et ateliers avec Bamboupop Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche mercredi 5 août 2026.
OPEN ÉCOMUSÉE | Nature – expositions et ateliers avec Bamboupop Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche 5 et 7 août Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Venez à la découverte de l’artiste Bamboupop : expositions de peinture, ateliers et lectures autour du haïku.
Sur cette quatrième exposition de peinture, le thème nature est toujours d’actualité. Dans un lieu comme l’écomusée de la Bintinais, Bamboupop avait à coeur d’exposer des oeuvres qui invitent à se ressourcer, à prendre l’air, voyager, partir à l’aventure, observer la nature environnante. Faire germer votre premier poème en haïku ? Prendre du temps à soi, pour soi, par les mots comme par les yeux et laisser ses sens déambulés, flânés…
Une invitation à lâcher-prise !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-05T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-07T17:00:00.000+02:00
1
Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine)
- Aux racines du potager : Voyage historique et culturel sur l’origine de nos légumes Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche 7 juin 2026
- Découvrir la terre crue : connaissez-vous l’architecture de terre ? Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche 14 juin 2026
- Découvrir la terre crue : connaissez-vous l’architecture de terre ?, Ecomusée de la Bintinais, Noyal-Châtillon-sur-Seiche 14 juin 2026
- Aux racines du potager : Voyage historique et culturel sur l’origine de nos légumes Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche 21 juin 2026
- Aux racines du potager : Voyage historique et culturel sur l’origine de nos légumes Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche 28 juin 2026