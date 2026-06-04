OPEN ÉCOMUSÉE | Nature – expositions et ateliers avec Bamboupop Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche 5 et 7 août Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Venez à la découverte de l’artiste Bamboupop : expositions de peinture, ateliers et lectures autour du haïku.

Sur cette quatrième exposition de peinture, le thème nature est toujours d’actualité. Dans un lieu comme l’écomusée de la Bintinais, Bamboupop avait à coeur d’exposer des oeuvres qui invitent à se ressourcer, à prendre l’air, voyager, partir à l’aventure, observer la nature environnante. Faire germer votre premier poème en haïku ? Prendre du temps à soi, pour soi, par les mots comme par les yeux et laisser ses sens déambulés, flânés…

Une invitation à lâcher-prise !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-05T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-07T17:00:00.000+02:00

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Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



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