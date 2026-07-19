AGENDA · Royan
Open Lakes Atlantique Royan
samedi 5 septembre 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
Open Lakes Atlantique
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
7 formats de courses différents
.
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
7 different race formats:
L’événement Open Lakes Atlantique Royan a été mis à jour le 2026-07-16 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- 23ème stage de danse de Royan Espace Cordouan Royan 19 juillet 2026
- Journée nationale en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France face au Monument des Déportés Royan 19 juillet 2026
- Atelier carnet de voyage accordéon Hobbies et compagnie Royan 20 juillet 2026
- Atelier famille KAPLA® Ville balnéaire rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan 20 juillet 2026
- Visite L’église Notre-Dame à la bougie RDV sur le parvis de l’église Royan 21 juillet 2026