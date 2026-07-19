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AGENDA · Royan

Open Lakes Atlantique Royan

samedi 5 septembre 2026 · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Adresse
Esplanade Kerimel de Kerveno
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Open Lakes Atlantique

Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-05

7 formats de courses différents
  .

Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

7 different race formats:

L’événement Open Lakes Atlantique Royan a été mis à jour le 2026-07-16 par Mairie de Royan

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