Informations pratiques

Royan

Open Lakes Atlantique

Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

7 formats de courses différents

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Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

7 different race formats:

L’événement Open Lakes Atlantique Royan a été mis à jour le 2026-07-16 par Mairie de Royan