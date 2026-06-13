Opening Exhibition & presentations – Women of science & Tech CMI Rennes Rennes
Opening Exhibition & presentations – Women of science & Tech CMI Rennes Rennes jeudi 18 juin 2026.
Opening Exhibition & presentations – Women of science & Tech CMI Rennes Rennes Jeudi 18 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription, exclusivement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs des établissements membres du CMI Rennes
Rejoignez-nous pour un événement unique organisé par le CMI et association Marie Curie Alumni
**Women of Science & Tech: Research, Resolve, Revolution**
[English below]
Le Centre de Mobilité Internationale (CMI) de Rennes et Association Marie Curie Alumni ont le plaisir de vous inviter à l’événement « Women of Science & Tech: Research, Resolve, Revolution ».
* Date : 18 juin 2026
* Horaire : 18h00. **Nous vous prions d’arriver à l’heure** afin de permettre le bon déroulement de l’événement.
* Participation gratuite, inscription obligatoire.
* Événement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs des établissements membres du CMI Rennes.
L’événement comprendra des présentation de 18h00 à 19h00 réunissant trois intervenantes issues des secteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et des technologies.
**La table ronde sera suivie :**
* du vernissage de l’exposition MEDNIGHT « Les Marie Curie de la Méditerranée » ;
* d’un apéritif de réseautage.
_____________________
**Women of Science & Tech: Research, Resolve, Revolution**
The Rennes Center for International Mobility (CMI) and the MCAA France Chapter, are delighted to invite you to the event “Women of Science & Tech: Research, Resolve, Revolution”.
* Date: June 18, 2026
* Time: from 6:00 p.m. **Please be on time** so we can get the event off to a good start.
* Free, registration required.
* Reserved for students, PhD students, researchers from the member institutions of CMI Rennes.
The event features presentations from 6:00 PM to 7:00 PM with 3 speakers from the Education, Research, Technology, and Science Policy sectors.
**Following the roundtable, there will be:**
* The opening of the MEDNIGHT exhibition “Les Marie Curie de la Méditerranée”
* A networking aperitif
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-18T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-18T20:30:00.000+02:00
1
https://www.eventbrite.fr/e/opening-exhibition-presentations-women-of-science-tech-tickets-1991466071629?aff=oddtdtcreator
CMI Rennes 1 place paul ricoeur, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- La Fête des Cidres Rennes 14 juin 2026
- MUR de Rennes #53 par JAUNE, Le M.U.R Rennes, Rennes 14 juin 2026
- Le sacre d’un territoire Rennes 14 juin 2026
- MUR de Rennes #53 par JAUNE Le M.U.R Rennes Rennes 14 juin 2026
- Braderie de livres solidaire, Parc du Thabor, Rennes 14 juin 2026