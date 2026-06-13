Opening Exhibition & presentations – Women of science & Tech CMI Rennes Rennes jeudi 18 juin 2026.

Opening Exhibition & presentations – Women of science & Tech CMI Rennes Rennes Jeudi 18 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription, exclusivement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs des établissements membres du CMI Rennes

Rejoignez-nous pour un événement unique organisé par le CMI et association Marie Curie Alumni

**Women of Science & Tech: Research, Resolve, Revolution**

[English below]

Le Centre de Mobilité Internationale (CMI) de Rennes et Association Marie Curie Alumni ont le plaisir de vous inviter à l’événement « Women of Science & Tech: Research, Resolve, Revolution ».

* Date : 18 juin 2026

* Horaire : 18h00. **Nous vous prions d’arriver à l’heure** afin de permettre le bon déroulement de l’événement.

* Participation gratuite, inscription obligatoire.

* Événement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs des établissements membres du CMI Rennes.

L’événement comprendra des présentation de 18h00 à 19h00 réunissant trois intervenantes issues des secteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et des technologies.

**La table ronde sera suivie :**

* du vernissage de l’exposition MEDNIGHT « Les Marie Curie de la Méditerranée » ;

* d’un apéritif de réseautage.

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**Women of Science & Tech: Research, Resolve, Revolution**

The Rennes Center for International Mobility (CMI) and the MCAA France Chapter, are delighted to invite you to the event “Women of Science & Tech: Research, Resolve, Revolution”.

* Date: June 18, 2026

* Time: from 6:00 p.m. **Please be on time** so we can get the event off to a good start.

* Free, registration required.

* Reserved for students, PhD students, researchers from the member institutions of CMI Rennes.

The event features presentations from 6:00 PM to 7:00 PM with 3 speakers from the Education, Research, Technology, and Science Policy sectors.

**Following the roundtable, there will be:**

* The opening of the MEDNIGHT exhibition “Les Marie Curie de la Méditerranée”

* A networking aperitif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-18T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-18T20:30:00.000+02:00

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https://www.eventbrite.fr/e/opening-exhibition-presentations-women-of-science-tech-tickets-1991466071629?aff=oddtdtcreator

CMI Rennes 1 place paul ricoeur, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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