Opéra Carmen. Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

Thaon-les-Vosges

Opéra Carmen.

Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

30

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-05-04 20:30:00

fin : 2027-05-04

Date(s) :

2027-05-04

Après Phèdre ! et Giselle…, François Gremaud clôt sa trilogie consacrée aux grandes héroïnes tragiques avec Carmen. Portée par l’éblouissante Rosemary Standley et cinq musiciennes, cette relecture libre et réjouissante célèbre une figure qui, aujourd’hui encore, défie les codes.

Tout est dans le point. Ce point final ajouté au titre, à la fois provocateur et affirmatif, ouvre une nouvelle façon d’aborder l’un des opéras les plus célèbres du répertoire. François Gremaud ne cherche pas simplement à raconter l’œuvre de Bizet il en explore les passions, les audaces et la puissance toujours actuelle.

Seule comédienne au plateau, Rosemary Standley passe avec virtuosité de la parole au chant, accompagnée d’un quintette féminin réunissant accordéon, harpe, flûte, violon et saxophone. Entre théâtre et musique, le spectacle joue avec l’œuvre originale, la raconte, la détourne et la fait résonner autrement.

Une déclaration d’amour au spectacle vivant et à une héroïne insoumise qui choisit sa liberté jusqu’au bout.Tout public

30 .

Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

Following *Phèdre!* and *Giselle*, François Gremaud concludes his trilogy dedicated to the great tragic heroines with *Carmen*. Led by the dazzling Rosemary Standley and five female musicians, this free-spirited and joyful reinterpretation celebrates a figure who, even today, defies convention.

It’s all about the period. This final period added to the title—both provocative and assertive—opens up a new way of approaching one of the most famous operas in the repertoire. François Gremaud does not simply seek to retell Bizet’s work: he explores its passions, its boldness, and its enduring power.

As the sole actress on stage, Rosemary Standley moves with virtuosity from speech to song, accompanied by an all-female quintet featuring accordion, harp, flute, violin, and saxophone. Blurring the lines between theater and music, the production plays with the original work, retells it, reinterprets it, and gives it new resonance.

A declaration of love for the performing arts and for a rebellious heroine who chooses her freedom to the very end.

L’événement Opéra Carmen. Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT EPINAL ET SA REGION