Opéra Cosi Fan Tutte Salle François Mitterrand Villeréal

Villeréal

Opéra Cosi Fan Tutte

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:55:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la mairie de Villeréal vous propose la retransmission sur écran géant en direct du Met de New York de Cosi fan Tutte. Pétillante, espiègle et musicalement sublime, Così fan tutte est la comédie amoureuse de Mozart dans toute sa splendeur.

La mise en scène inventive de Phelim McDermott transporte l’intrigue dans un parc d’attractions de Coney Island dans les années 50, pour un spectacle aussi visuel que musical.

Synopsis les 2 jeunes officiers Ferrando et Guglielmo parient avec le cynique Don Alfonso que leurs fiancées respectives, Fiordiligi et Dorabella, leur seront fidèles. Pour les mettre à l’épreuve, ils feignent de partir à la guerre puis reviennent déguisés en étrangers et chacun tente de séduire la fiancée de l’autre. Ce qui commence comme un jeu innocent tourne vite au trouble et aux révélations …

Durée 3h57 (1 entracte) .

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37 operasvillereal@gmail.com

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English : Opéra Cosi Fan Tutte

L’événement Opéra Cosi Fan Tutte Villeréal a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides