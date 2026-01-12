Opéra de Baugé 2026 Acis, Galatée et Poliphème de Händel à Baugé Les Capucins Baugé-en-Anjou

Opéra de Baugé 2026 Acis, Galatée et Poliphème de Händel à Baugé

Tarif : 50 – 50 – 70 EUR

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-31

2026-07-23 2026-07-25 2026-07-31

Acis, Galatée et Poliphème de Händel

Un monde pastoral, des mélodies lumineuses, des voix mêlant douceur et tension, des costumes classiques pour planter le décor — que demander de plus ?

Händel fut tellement fasciné par ce mythe grec qu’il y retourna à quatre reprises. Notre production rassemble les plus beaux moments de chacune de ses versions, créant un pastiche vibrant qui met en valeur le charme, l’humour et les zones d’ombre de cette histoire.

Au fond, c’est une sorte de La Belle et la Bête — sauf qu’ici, la bête est réellement redoutable, et la fin loin d’être simple. Attendez-vous à un mélange de séduction, de danger, de tendresse et d’étrangeté, porté par certaines des pages les plus inspirées de Händel. .

Les Capucins Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 75 40 info@operadebauge.org

English :

Opéra de Baugé 2026 Handel’s Acis, Galatea and Poliphamus in Baugé

