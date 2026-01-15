Opéra de Baugé 2026 Les Capucins Baugé-en-Anjou

Opéra de Baugé 2026

Chaque été depuis 2004, un Festival d’Opéra se met en scène à Baugé.

Chaque saison propose 3 opéras et une dizaine de représentations, portées par un orchestre de musiciens professionnels, par une pléiade de jeunes chanteurs qui rivalisent de talent, et par des chœurs constitués de jeunes diplômés et futurs solistes.

Le temps d’une soirée, liez l’enchantement d’un spectacle d’opéra avec le charme et la décontraction d’un dîner champêtre dans un cadre bucolique !

L’édition 2026 aura lieu du 23 juillet au 4 août et vous proposera les opéras suivants

– Acis, Galatée et Poliphème de Händel

– Don Pasquale de Donizetti

– Suor Angelica & Gianni Schicchi de Puccini .

English :

Baugé Opera 2026

