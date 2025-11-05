Opéra Déméter, l’enlèvement de Koré Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial
Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
2026-09-26
Le mythe solaire de Déméter, la déesse de l’agriculture, en voix et en musique.
Une histoire d’amour maternel, filial et sororal.
Avec Déméter, c’est un embarquement fantastique qui s’offre, à destination de la Grèce, de sa mythologie, des Enfers à l’Olympe, en passant par Eleusis.
L’art vocal sous toutes ses formes déploie ses charmes et ses métamorphoses.
Un enchantement théâtral et lyrique servi par des interprètes talentueux internationalement connus
Maud Bessard-Morandas, Camille Bordet, Sébastian Delgado, Imanol Iraola, Nicolas Kuntzelmann, etc.
Violon: Ela Fladys, Clarinette: Béatrice Berne, Percussions: Attilio Terlizzi. Musique: Béatrice Berne. Livret et mise en scène: Martine Chifflot-Comazzi. Direction musicale: Nicole Corti. .
Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92
