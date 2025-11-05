Opéra Déméter, l’enlèvement de Koré Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial

Opéra Déméter, l’enlèvement de Koré

Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

2026-09-26

Le mythe solaire de Déméter, la déesse de l’agriculture, en voix et en musique.

Une histoire d’amour maternel, filial et sororal.

Avec Déméter, c’est un embarquement fantastique qui s’offre, à destination de la Grèce, de sa mythologie, des Enfers à l’Olympe, en passant par Eleusis.

L’art vocal sous toutes ses formes déploie ses charmes et ses métamorphoses.

Un enchantement théâtral et lyrique servi par des interprètes talentueux internationalement connus

Maud Bessard-Morandas, Camille Bordet, Sébastian Delgado, Imanol Iraola, Nicolas Kuntzelmann, etc.

Violon: Ela Fladys, Clarinette: Béatrice Berne, Percussions: Attilio Terlizzi. Musique: Béatrice Berne. Livret et mise en scène: Martine Chifflot-Comazzi. Direction musicale: Nicole Corti. .

Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92

